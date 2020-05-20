Учёные создали виртуальную реальность для комаров и пестрокрылок

https://static.news.ru/photo/de661736-50af-11e9-ad3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Группа исследователей из Индии и Германии создала арену виртуальной реальности для летающих насекомых, чтобы исследовать поисковое поведение животных. Учёные использовали проекцию изображений цветков, а также симулировали ветер и запахи.

Авторами работы стали Паван Кумар Каушик и Шеннон Олссон из Института фундаментальных исследований Тата вместе с Марианом Ренцом из Билефельдского университета. Виртуальную реальность протестировали на североамериканском вредителе яблонной пестрокрылке, жёлтолихорадочном комаре и ильнице.

Насекомых закрепляли в арене перед экраном, на который выводили изображение яблони или цветка в поле. Животные могли бесконечно исследовать виртуальное пространство. Кроме изображения в арене создавали направленный поток воздуха и источники запахов, — сообщает издание «N+1».

По словам учёных, расшифровка механизмов поискового поведения будет полезна для улучшения алгоритмов искусственного интеллекта, роботов и поисковых интернет-систем.

Как писал NEWS.ru, учёные из Киотского университета установили, что птицы могут понимать сигналы, издаваемые представителями других видов пернатых, и реагировать на них.