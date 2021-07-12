Учёные создали ткань, уничтожающую вирусы

Российские учёные создали ткань с уникальным антивирусным и антибактериальным эффектом. Разработкой материала занималось НПО «Здоровье нации», назвали ткань «ионит», пишут «Известия».

Ткань можно будет использовать для пошива масок, медицинских комбинезонов, фильтров. Вирус COVID-19, попадая на ткань, уничтожается мгновенно.

В структуру материала мы «прививаем» активные органические молекулы. Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают, вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала. Причём сами активные фрагменты с поверхности материла не «испаряются», — рассказал газете директор объединения Максим Яковлев.

Ткань обладает высокой воздухопроницаемостью, она комфортна для тела. Роспотребнадзор рекомендовал ткань для изготовления одноразовой и многоразовой одежды для работников, у которых есть риск заразиться коронавирусом.

Ранее сообщалось, что антитела одинаково защищают от оригинальных штаммов, а также от вариантов «альфа» и «дельта» даже через год после заражения коронавирусом, однако они хуже справляются с вариантами «бета» и «гамма».