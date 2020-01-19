Исследователи из Университета Пердью сконструировали уникальный механизм, который может быть признан самым быстрым в мире объектом.
Как
Такая скорость получилась благодаря использованию наночастицы кремния в форме гантели, помещённой в вакуум и разгонявшейся с помощью лазеров.
Эксперты считают, что новое устройство можно будет использовать для измерения квантовых эффектов, таких как вакуумное трение и наноразмерный магнетизм.
Как писал NEWS.ru ранее, учёные из Университета Колорадо в Боулдере (США) создали «живой бетон» — материал, сделанный при помощи фотосинтезирующих бактерий, который может расти и восстанавливать повреждения.
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