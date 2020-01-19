https://static.news.ru/photo/5bd090dc-3ad1-11ea-8451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Исследователи из Университета Пердью сконструировали уникальный механизм, который может быть признан самым быстрым в мире объектом.

Как пишет журнал Nature Nanotechnology, самый быстровращающийся механизм совершает более 300 млрд оборотов в минуту, то есть в 500 тысяч раз быстрее, чем стоматологическое сверло. Новое изобретение побило рекорд 2018 года. Тогда был создан ротор, способный совершать 60 млрд оборотов в минуту.

Такая скорость получилась благодаря использованию наночастицы кремния в форме гантели, помещённой в вакуум и разгонявшейся с помощью лазеров.

Эксперты считают, что новое устройство можно будет использовать для измерения квантовых эффектов, таких как вакуумное трение и наноразмерный магнетизм.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные из Университета Колорадо в Боулдере (США) создали «живой бетон» — материал, сделанный при помощи фотосинтезирующих бактерий, который может расти и восстанавливать повреждения.