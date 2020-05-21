Учёные создали позволяющий видеть в темноте искусственный глаз

https://static.news.ru/photo/6f892284-9b47-11ea-b8e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yaying Xu/Fantastic Color Animat

Китайские исследователи из Гонконгского университета науки и технологий создали бионический глаз, который похож на человеческий и позволяет видеть в темноте.

Устройство, представляющее собой оптический датчик, имеет специальную линзу для фокусировки света и полусферическую сетчатку. Диаметр искусственного глаза достигает 2 сантиметров, а по форме он похож на настоящий, передает New Scientist.

Уточняется, что для создания сетчатки учёными использовался пористый оксид алюминия. Кроме того, предусмотрены микроскопические и отличающиеся чувствительностью к свету проводки из перовскита. Они в созданной исследователями сетчатке работают по схожему с нервами механизму и под воздействием света способны передавать электрические импульсы.

Подключив искусственный глаз к компьютеру, удалось проверить его функционирование посредством распознавания символов. В будущем, как ожидается, орган сможет взаимодействовать с нервной системой человека. Градус обзора у разработки составляет порядка 150 градусов. Разрешение у устройства низкое, а работать глаз должен за счёт энергии поступающего света.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные из Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне разработали мозговой имплантат, который передаёт визуальную информацию с камеры на электроды. Они вживили пластину с 24 электродами в затылочную часть головы нескольким незрячим добровольцам, и те благодаря электростимуляции зрительной коры головного мозга смогли «увидеть» буквы и нарисовать их.