Учёные создали позволяющий видеть в темноте искусственный глаз

Китайские исследователи из Гонконгского университета науки и технологий создали бионический глаз, который похож на человеческий и позволяет видеть в темноте.
Устройство, представляющее собой оптический датчик, имеет специальную линзу для фокусировки света и полусферическую сетчатку. Диаметр искусственного глаза достигает 2 сантиметров, а по форме он похож на настоящий,
Уточняется, что для создания сетчатки учёными использовался пористый оксид алюминия. Кроме того, предусмотрены микроскопические и отличающиеся чувствительностью к свету проводки из перовскита. Они в созданной исследователями сетчатке работают по схожему с нервами механизму и под воздействием света способны передавать электрические импульсы.
Подключив искусственный глаз к компьютеру, удалось проверить его функционирование посредством распознавания символов. В будущем, как ожидается, орган сможет взаимодействовать с нервной системой человека. Градус обзора у разработки составляет порядка 150 градусов. Разрешение у устройства низкое, а работать глаз должен за счёт энергии поступающего света.
Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные из Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне разработали мозговой имплантат, который передаёт визуальную информацию с камеры на электроды. Они вживили пластину с 24 электродами в затылочную часть головы нескольким незрячим добровольцам, и те благодаря электростимуляции зрительной коры головного мозга смогли «увидеть» буквы и нарисовать их.
Добавьте наши новости в избранные источники