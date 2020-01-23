https://static.news.ru/photo/742555f2-3dd6-11ea-9f28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Custom Medical Stock Photo/Global Look Press

Американские исследователи разработали новые наночастицы, способные замедлить отёк и накопление жидкости внутри мозга при черепно-мозговых травмах. Результаты работы специалистов опубликованы в журнале Annals of Neurology.

Один из авторов исследования профессор Северо-Западного университета США Джон Кесслер отметил, что результаты экспериментов превзошли все ожидания.

Эти наночастицы могут стать первым действенным и пригодным для применения на практике средством, спасающим жизни пациентов с серьёзными травмами мозга, — пояснил профессор.

Из-за кровоизлияний или черепно-мозговых травм, массово гибнут клетки в отдельных областях головного мозга. Это приводит к ужасным последствиям для человека, от ухудшения работы сознания до потери речи, парализации или потери памяти. Сейчас единственным эффективным способом в борьбе с отёком мозга является трепанация черепа.

Кесслер с коллегами нашли способ замедлить развитие отёка. Их эксперименты показали, что он вызван набуханием нервных клеток. Они увеличиваются в размерах из-за того, что в мозг проникают иммунные тельца особого класса — гематогенные моноциты. Эти клетки расширяются, чтобы привлечь внимание других иммунных клеток. В других органах данный процесс ускоряет выздоровление, но при черепно-мозговых травмах часто приводит к смерти.

Исследователи пришли к выводу, что мигрирующие моноциты можно обмануть с помощью приманки, а именно полых наночастиц, покрытых антителами. При введении их в кровь, как показали тесты на мышах, иммунные клетки отреагируют на них и отправятся ликвидировать угрозу, игнорируя мозг. Это и уменьшает тяжесть отёка.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель Международного научно-образовательного центра биобезопасности Роспотребнадзора Михаил Щелканов скептически отнёсся к заявлениям уральских учёных, которые предложили использовать против коронавируса свой препарат.