Учёные создали нанокристалл, который защищает от радиации

https://static.news.ru/photo/888448be-c166-11ea-8dce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kimimasa Mayama/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Южнокорейские учёные разработали нанокристалл, который защищает от радиации на клеточном уровне. Он способен снизить эффект от облучения и минимизировать повреждение тканей.

Мощный антиоксидант, который работает даже в малых дозах, поможет обеспечить устойчивое применение радиации в медицинских, промышленных и военных условиях для большего числа людей. Это новый CeO2 /Mn3O4 в пять раз сильнее CeO2 или Mn3O4, которые делают всю работу в одиночку, — процитировали директора Центра исследований наночастиц IBS и профессора Сеульского национального университета Хена Тэгвана на портале Naked Science.

Он пояснил, что радиация провоцирует образование активных форм кислорода (АФК), мутации и других воздействий на ДНК.

Избыточные активные формы кислорода (АФК) возникают при ряде серьезных заболеваний, включая сепсис, рак, сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Паркинсона, и это лишь некоторые из них, — пояснил учёный.

Исследователи обнаружили, что наночастицы оксида церия (CeO2) и оксида марганца (Mn3O4) обладают антиоксидантными свойствами. Эти вещества трудно получить, поэтому учёные решили вырастить нанокристаллы на основе этих веществ.

Тестирование показало безопасность и эффективность применения нанокристаллов в качестве защиты от радиации.

Эти нанокристаллы CeO2 / Mn3O4 доказывают свое мощное антиоксидантное действие для эффективной защиты всего нашего организма даже в малых дозах, — процитировали соавтора исследования, профессора кафедры стоматологии Сеульского национального университета Пака Кын Хе на портале.

Отмечается, что нанокристаллы были протестированы только на животных.

Ранее NEWS.ru писал, что чёрная смородина уменьшает влияние радиации, поскольку содержит большой объём фолиевой кислоты, которая способствует выводу из организма свинца, ртути, кобальта и токсинов.