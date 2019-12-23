https://static.news.ru/photo/90017bc8-2578-11ea-8a4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Впервые создан искусственный зуб на чипе, который по всем характеристикам соответствует настоящему. Об этом сообщается в журнале Lab on a Chip.

Исследователи из Орегонского университета создали зуб из небольшого кусочка дентина, зажатого между прозрачными резиновыми стёклами. Выгравированные на стёклах каналы позволяют жидкостям протекать через дентин, имитируя процесс, в ходе которого в полость зуба проникают бактерии.

Искусственный зуб на чипе способен выдержать больше манипуляций. По словам учёных, это позволит совершить ряд открытий в стоматологии. Также отмечается, что данная разработка сможет помочь стоматологам адаптироваться под особенности отдельных пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, использование жевательной резинки после каждого приёма пищи поможет сохранить здоровье зубов. При этом нужно выбирать жвачку с минимальным количеством сахара и красителей, рассказали врачи.