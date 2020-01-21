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Группа учёных их Международного центра тропического сельского хозяйства и из других объединений создали датасет климатических изменений с уникальным уровнем детализации.

Работа специалистов началась в 2013 году. Учёные начали разрабатывать датасет для того, чтобы отследить влияние изменений климата на сельское хозяйство в разных областях планеты. Оказалось, что реализованный проект может послужить не только в рамках работ на мелких фермах. На сегодняшний день данные от создания смитерабайтного набора использованы в 350 научных работах.

Уникальность датасета заключается в том, что его авторы не просто масштабировали карты прогнозов, но и корректировали смещение для уточнения. Климатические вероятности рассчитаны для 436 вероятных сценариев. Обычные же модели, в свою очередь, строятся до масштабов от 70 до 400 км. Региональные датасеты упрощают природные процессы, из-за чего их показатели могут сильно отличаться от реальных сценариев.

Полученный набор позволяет прогнозировать на микроуровне. В настоящее время датасет уже прошёл все необходимые проверки, отмечается в публикации в Scientific Data.

Ранее NEWS.ru писал, что группа российских учёных успешно провела сравнительный анализ митохондриальных геномов всех трёх видов лжелопатоносов (осетровых рыб), в том числе и вымершего сырдарьинского, ДНК которого им удалось выделить из образцов, хранящихся в музеях.

Полученные результаты проливают свет на эволюцию вымерших и вымирающих осетров, эндемиков Аральского региона, чья драматическая судьба напрямую связана с разрушительной деятельностью человека.