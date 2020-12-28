Учёные создали биосенсор для обнаружения COVID-19 в воздухе

https://static.news.ru/photo/732a1b14-49a2-11eb-81b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: МФТИ

Учёные из Политехнического университета Валенсии (Испания) изобрели биосенсор, способный обнаружить SARS-CoV-2 в атмосфере.

Как рассказали специалисты, сенсор оснащён антителами, которые и будут реагировать на вирус. Если концентрация в воздухе коронавируса опасная, прибор подаст сигнал. По словам специалистов, это будет простая в использовании, недорогая и универсальная система.

В настоящее время биосенсор проходит испытания в Главном университетском госпитале города Кастельо.

Изобретатели считают, что эта разработка будет полезна в холодное время года в закрытых помещениях, а также в больницах. Кроме того, биосенсор мог бы заменить в аэропортах собак-ищеек, которые вынюхивают заражённых коронавирусом, сообщает радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, новосибирский центр «Вектор» разработал тест-систему, позволяющую проверять наличие антител к коронавирусу у вакцинированных людей. Был разработан набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу, который является эффективным инструментом для оценки эффективности вакцинации. Тест-система за 18 минут проверяет наличие специфических IgG в 93 исследуемых образцах одновременно, что позволяет увеличить производительность тестирования в шесть раз.