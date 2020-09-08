Учёные создадут «живой» аналог российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/0e00d5d6-f1cb-11ea-8336-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V» в гражданский оборот подразумевает прививки ограниченным категориям граждан РФ из группы риска, рассказад профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В ближайшее время применение вакцины от нового типа коронавирусной инфекции в России будет ограничено <...> Это связано с тем, что начата третья фаза клинических испытаний на людях, которая охватит 40 тысяч человек. Такая работа займёт ближайшие несколько месяцев, — цитирует эксперта портал «Экономика сегодня».

Он отметил, что полученная вакцина создана на основе генно-инженерной технологии. Подобные вещества разрабатываются во время эпидемий для погашения вспышки заболеваний и стабилизации ситуации. Но позже препарат заменят на принципиально новую «прививку» — из разряда так называемых «живых» вакцин, создаваемых на базе ослабленного вируса. Они более эффективны, но на их разработку уходит много времени.

«Живая» вакцина останется с нами навсегда, чтобы пресечь в будущем возможности повторения пандемии, — подчеркнул Альтштейн.

Вакцина против коронавируса «Спутник V» будет предназначена для двух категорий граждан: для взрослых и для детей. Более лёгкий вариант препарата появится после испытаний на добровольцах.

В настоящее время разрабатывается единая формула вещеста, которую должны будут испытать на как можно большем количестве людей. Только после завершения этапа массового тестирования стоит ожидать появления ещё одного варианта вакцины — более лёгкого.

Ранее NEWS.ru писал, что первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот. Это значит, что стартует вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей.

Она будет идти параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы. При испытаниях «Спутник V» сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у всех добровольцев.