Мы открыли первое крупное изменение — почти полное удаление участка по соседству с геном ORF8. Мы предполагаем, что благодаря этому появилась менее активная форма SARS-CoV-2 , — заявляют учёные.

Биологи получили эти данные, изучив образцы анализов, которые были собраны у всех пациентов сингапурских клиник, зараженных коронавирусом. У многих пациентов была выявлена несколько иная форма вируса. В её геноме отсутствовал участок длиной почти в четыре сотни нуклеотидов. По мнению учёных, исчезновение этого участка сделало новый подвид коронавируса менее активным, передаёт ТАСС.

По последним данным, в мире зафиксировано 131,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 5 тысяч человек, вылечились примерно 70 тысяч. В России число заболевших составляет 32 человека.