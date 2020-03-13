Биологи из Сингапура сделали важное заявление. По словам учёных, в геноме коронавируса произошло решающее изменение. По сравнению с первыми образцами из него исчез фрагмент длиной в 382 «буквы»-нуклеотида. Это сделало вирус менее стабильным, чем он считался ранее.
Мы открыли первое крупное изменение — почти полное удаление участка по соседству с геном ORF8. Мы предполагаем, что благодаря этому появилась менее активная форма SARS-CoV-2, — заявляют учёные.
Биологи получили эти данные, изучив образцы анализов, которые были собраны у всех пациентов сингапурских клиник, зараженных коронавирусом. У многих пациентов была выявлена несколько иная форма вируса. В её геноме отсутствовал участок длиной почти в четыре сотни нуклеотидов. По мнению учёных, исчезновение этого участка сделало новый подвид коронавируса менее активным,
По последним данным, в мире зафиксировано 131,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 5 тысяч человек, вылечились примерно 70 тысяч. В России число заболевших составляет 32 человека.
Ранее NEWS.ru писал, что первый случай заражения коронавирусом в Китае был
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