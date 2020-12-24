Учёные сообщили о слабом месте коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/9350441e-45d7-11eb-beff-fa163e074e61_660.jpg Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирусная инфекция нового типа не в состоянии размножаться без особого трансмембранного белка 41В, который принимает непосредственное участие в формировании защищающей генетический материал SARS-CoV-2 мембраны. Об этом слабом месте COVID-19 в ходе проведения ряда исследований узнали учёные из университета Нью-Йорка.

Автор статьи, посвящённой данному открытию, Уильям Шнайдер написал, что коронавирус без белка 41В не может делиться. По ходу исследований учёные проанализировали воспроизведение патогенов COVID-19 и процессов, происходящих в других инфекциях. Специалисты провели сравнительный анализ коронавируса с вирусом жёлтой лихорадки и болезни Зика.

Как продемонстрировали результаты, белок играет ключевую роль в способности вируса проникать в человеческий организм. Открытие ученых позволит разработать эффективные методы лечения инфекции, пишет KP.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, последствием перенесённого в тяжёлой форме коронавируса может стать полное бесплодие у мужчин. К такому выводу пришла группа учёных из Института репродуктивной медицины, Новгородского университета, педиатрического университета Санкт-Петербурга и одного из медучреждений Казахстана, изучив подборку спермограмм, полученную от 62 мужчин.