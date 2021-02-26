Учёные сообщили о новом способе лечения коронавируса

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Российские учёные начали разработку генотерапевтических лекарств от коронавируса. Для этого они намерены выяснить, как работает генный иммунитет при инфицировании.

Усилия объединили специалисты Высшей школы экономики, МГУ, Российского национального исследовательского медуниверситета имени Н. И. Пирогова и московской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова, передаёт URA.RU.

Специалисты обнаружили, что форма течения заболевания — лёгкая или тяжёлая, с осложнениями — зависит не только или не столько от общего состояния здоровья, но в немалой степени — от генной предрасположенности. Поэтому задача учёных — выяснить, каким образом можно использовать генные особенности клеток в лечении коронавируса.

Цель этого научного поиска — понять, как работает специфический иммунитет в штатном режиме и как — при коронавирусе. Всё это со временем может принести практическую пользу для профилактики и лечения коронавирусных и других инфекционных заболеваний.

Отмечается, что генотерапевтические препараты уже появляются в арсенале медиков. Однако при редких заболеваниях, вызванных дефектом конкретного гена, такие лекарства не всегда бывают действенны и не обеспечивают пожизненный эффект.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что имеющихся лекарств от коронавируса в России достаточно. 90% потребности в антиковидных препаратах обеспечивают отечественные фармкомпании.