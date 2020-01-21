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Американские исследователи добились существенного увеличения половых клеток в женских половых железах подопытных грызунов.

Для этого учёные использовали как оперативное вмешательство, так и препарат, предотвращающий гибель клеток на ранних стадиях развития яичника. Дело в том, что большая часть ооцитов у млекопитающих, в том числе, человека, погибает ещё до рождения младенца или детёныша. В течение жизни ооциты (гаметоциты - предшественники яйцеклеток) продолжают выбраковываться. В результате, у женщины примерно к 40 годам не хватает яйцеклеток и иногда даже с помощью экстракорпоральных методов не удаётся выбрать из них здоровую, передаёт N+1.

В результате экспериментов выяснилось, что массовая гибель ооцитов не играет роли для полового развития млекопитающих. Однако, судя по всему, решать проблему с запасами яйцеклеток нужно ещё на внутриутробном этапе развития, а проблема с нехваткой яйцеклеток встаёт перед людьми во взрослом возрасте.

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