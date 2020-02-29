https://static.news.ru/photo/ba824d12-5adb-11ea-8812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Международная команда учёных разработала систему, которая благодаря мемристору соединила искусственные нейроны с биологическими, а также смогла передать сигналы в обоих направлениях.

Результаты исследовательской работы рассказывают, как три новейших технологии взаимодействуют друг с другом. Специалисты перечислили их: интерфейс мозга-компьютера, искусственные нейронные сети и передовые технологии памяти, также известные как мемристоры.

Во время эксперимента первая группа учёных выращивала нейроны грызуна в лабораторных условиях, а другая разрабатывала искусственные нейроны на кремниевых микрочипах. После этого исследователи создали виртуальную лабораторию благодаря системе управления наноэлектронными синапсами, говорится в статье, опубликованной в Nature Scientific Reports.

Авторы научного проекта выяснили, что биологические и искусственные нейроны способны взаимодействовать в двух направлениях и в режиме реального времени.

Ранее NEWS.ru писал, что физики разработали квантовый аналог классической системы нейронов, которые формируют нейросети (НС) с прямой связью. Исследование представили сотрудники Ганноверского университета имени Лейбница. Их НС может сократить число кубитов, которые необходимы для хранения промежуточных состояний и результатов. Мощности таких нейросетей хватит для того, чтобы производить универсальные квантовые вычисления, надеются учёные. Правда, пока их программа работает с ошибками.