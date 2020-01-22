https://static.news.ru/photo/34d04d0a-3d39-11ea-8dbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские иммунологи из Кардиффского университета обнаружили новый тип неклассических Т-лимфоцитов (клетки иммунной системы). Их рецепторы распознают комплексы молекул, которые характерны для разных типов рака.

Научная статья опубликована в Nature Immunology.

Учёные уже давно научились модифицировать Т-лимфоциты так, чтобы они находили клетки рака у конкретного пациента и боролись с ними. Однако «натренировать» лимфоцит можно было только на какой-то конкретный тип рака. Кроме того, часто антигены, на которые реагируют Т-клетки, связаны с молекулами главного комплекса гистосовместимости (MHC) человека. Его аминокислотный состав сильно отличается у разных людей, поэтому подобрать донора всегда очень сложно.

Эти два фактора затрудняют создание средства универсальной иммунотерапии рака. Однако, открытие кардиффских учёных, похоже, меняет ситуацию в корне.

Сотрудники университета искали в крови здоровых доноров неклассические Т-клетки с рецепторами типа aδ. В итоге они выделили популяцию этих лимфоцитов и пролиферировали их на культуре клеток аденокарциномы лёгкого. Когда иммунологи нарушили работу белков главного комплекса гистосовместимости, это, на удивление, не сказалось на активности Т-лимфоцитов. Более того, выделенные клетки протестировали и на клетках меланомы, лейкоза и рака лёгких. В итоге было отмечено замедление роста их всех.

Выяснилось, что найденные лимфоциты реагировали на комплексы с антигенами белка MR1. Учёные заключили, что эти вещества, наиболее вероятно, являются побочными продуктами реакций обмена, присущих компонентам злокачественных опухолей. Хорошая новость и в том, что аминокислотный состав белка MR1 слабо отличается у разных людей, что делает его более универсальной мишенью.

Ранее группа исследователей из США и Канады изучили влияние рекомбинантного гормона роста человека (rhGH) на вилочковую железу, или тимус, в которой образуются Т-лимфоциты. В результате специалисты пришли к выводу, что эти секреты могут обратить вспять эпигенетическое старение организма. Интерес к rhGH появился у учёных после ознакомления со статьёй 1986 года, писал NEWS.ru.