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Исследователи попытались объяснить природу проходящих сквозь Землю сейсмических колебаний. По их мнению, на границе внешней и внутренней частей ядра планеты расположена суспензия, содержащая железные кристаллы.

Учёные из США и Китая создали физическую модель, предполагающую, что внутреннее ядро Земли покрыто металлическим «снегом». Крошечные частицы формируются в жидком внешнем ядре и падают на поверхность внутреннего. Толщину вещества оценивают в 300 километров, передаёт журнал JGR Solid Earth.

По мнению авторов, слой кристаллов меняет характер распространения сейсмических волн от теоретических прогнозов. Он может замедлять колебания — сильнее в Западном полушарии, где он более толстый, и меньше в Восточном.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские учёные смогли передать тепло через вакуум с помощью квантового шума на несколько сотен нанометров.

Также сообщается, что таким образом специалисты подтвердили существование эффекта Казимира. Он проявляется, когда две тонких пластинки в вакууме на небольшом расстоянии начинают притягиваться. Это происходит за счёт колебаний.