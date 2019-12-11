https://static.news.ru/photo/2c447388-1c3b-11ea-ab14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Jäkel/imagebroker.com/Global Look Press

Учёные обнаружили останки древних пингвинов. Им около 60 миллионов лет. Исследователи обнаружили их в районе островов Чатем в Новой Зеландии.

По данным учёных, рост птицы достигал около одного метра. Также исследователи предполагают, что древние пингвины умели летать. Однако падение астероида вынудило их сменить образ жизни. Так, им пришлось приспособиться к новым условиям и научиться плавать. Крылья заменили плавники и птицы научились стоять прямо. Для полного убеждения в своих предположениях исследователям необходимо найти более древнего представителя этого вида, пишет Life.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Новой Зеландии был обнаружен гигантский доисторический пингвин. Предполагается, что его вес составлял около 80 кг.