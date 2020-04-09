Учёные считают, что не все переболевшие COVID-19 получают антитела

https://static.news.ru/photo/0816dc24-7a34-11ea-9a7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Китайские учёные из Фуданьского университета утверждают, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, не вырабатывают к инфекции антитела.

Они проанализировали образцы крови 175 бывших пациентов и выяснили, что у трети из них в крови был очень низкий уровень антител к COVID-19, а у десяти человек их не было вовсе.

По мнению учёных, больные без антител могли вылечиться за счёт Т-клеточного и цитокинного иммунитета. В будущем это может сказаться на том, что у части людей вакцина от коронавируса работать не будет, пишет Naked Science.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор намерен начать тестировать людей на наличие антител к новому коронавирусу. Они появляются у тех, кто уже переболел COVID-19. Так власти намерены выяснить действительную картину эпидемии.