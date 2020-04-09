Учёные считают, что не все переболевшие COVID-19 получают антитела

Китайские учёные из Фуданьского университета утверждают, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, не вырабатывают к инфекции антитела.
Они проанализировали образцы крови 175 бывших пациентов и выяснили, что у трети из них в крови был очень низкий уровень антител к COVID-19, а у десяти человек их не было вовсе.
По мнению учёных, больные без антител могли вылечиться за счёт Т-клеточного и цитокинного иммунитета. В будущем это может сказаться на том, что у части людей вакцина от коронавируса работать не будет,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор намерен начать тестировать людей на наличие антител к новому коронавирусу. Они появляются у тех, кто уже переболел COVID-19. Так власти намерены выяснить действительную картину эпидемии.
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