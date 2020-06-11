Учёные считают, что цинк может быть эффективен в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9b0a3b3e-abfd-11ea-ba9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paolo Lazzeroni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа учёных из России, Германии и Греции пришли к выводу, что цинк может помочь в борьбе с коронавирусом. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Medicine.

Авторы статьи сопоставили результаты исследований, посвящённых применению цинкосодержащих препаратов для повышения иммунитета и предотвращения вирусных инфекций, включая вирус SARS-CoV-2. Так, ученые показали, что цинк и связывающие его вещества могут замедлять работу РНК- полимеразы, а значит и замедлять распространение вируса в организме. Также существующие исследования показывают, что ионы цинка оказывают противовоспалительное действие, снижая повреждение тканей лёгких при пневмонии.

Однако учёные подчёркивают: данных, чтобы давать рекомендации по лечению больных COVID-19 препаратами на основе цинка, пока недостаточно.

Тем временем в России перешли к третьей фазе клинических испытаний препарата «Левилимаб». Изначально он был разработан для лечения ревматоидного артрита, но зарекомендовал себя в борьбе с коронавирусом.

Ранее учёные пришли к выводу, что обладатели I группы крови имеют на 9–18% меньше шансов заразиться коронавирусом по сравнению с другими, писал NEWS.ru.