Учёные Роспотребнадзора разработали детектор раннего коронавируса

Технология, позволяющая выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, разработана в России. Таких успехов в борьбе с пандемией добились учёные ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.

Учёные Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания, — поясняется в сообщении.

Учёные назвали высокую чувствительность главным преимуществом изобретения, достигнутого в области генной инженерии и биотехнологии. В будущем данную технологию можно будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем. Изобретение уже зарегистрировали в Роспатенте.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса могли бы умереть 2% населения Земли (158 млн человек), если бы не появились вакцины, полагает директор Центра глобальной вирусологической сети США профессор Константин Чумаков. Он рассказал, что благодаря разработанным препаратам мир, скорее всего, уже подошёл к концу пандемии.