Учёные рассказали об опасности вулканического пепла для климата Земли

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Американские учёные из Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что выброс в воздух вулканического пепла оказывает на климат Земли гораздо большее влияние, чем считалось ранее.

Результаты исследования опубликованы в виде статьи в журнале Nature Communications. Специалисты проанализировали данные об извержении индонезийского вулкана Келуд, произошедшего в 2014 году. На их основе они создали математическую модель, с помощью которой выяснили, что вулканический пепел остаётся в атмосфере в течение нескольких месяцев, а иногда и дольше.

Сам насыщенный серой пепел достаточно тяжёл, поэтому довольно быстро оседает на землю. Однако учёные выяснили, что в нём также содержится большое количество лёгких частиц, способных в течение долгого времени оставаться в атмосфере.

Диоксид серы, содержащийся в вулканическом шлейфе, взаимодействуя с другими молекулами в воздухе, превращается в серную кислоту. Предполагалось, что этот процесс занимает около нескольких недель. Результаты нового исследования показали, что иногда это происходит гораздо быстрее: в результате прилипания молекул диоксида серы к частицам пепла происходит химическая реакция, ускоряющая преобразование вулканических газов в атмосфере. Учёные пришли к выводу, что теоретически частицы пепла, в течение длительного времени сохраняющиеся в воздухе, способны разрушать озоновый слой, затемнять Землю и способствовать охлаждению планеты после извержения вулкана, передаёт Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что супервулкан Йеллоустонского национального парка, питающий множество гейзеров и грязевых пятен, постепенно теряет силу. По мнению учёных, последние извержения, произошедшие около 9 млн лет назад, доказывают — катаклизмы происходят каждые 500 тысяч лет.