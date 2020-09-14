Учёные рассказали об опасности вулканического пепла для климата Земли

Американские учёные из Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что выброс в воздух вулканического пепла оказывает на климат Земли гораздо большее влияние, чем считалось ранее.
Результаты исследования
Сам насыщенный серой пепел достаточно тяжёл, поэтому довольно быстро оседает на землю. Однако учёные выяснили, что в нём также содержится большое количество лёгких частиц, способных в течение долгого времени оставаться в атмосфере.
Диоксид серы, содержащийся в вулканическом шлейфе, взаимодействуя с другими молекулами в воздухе, превращается в серную кислоту. Предполагалось, что этот процесс занимает около нескольких недель. Результаты нового исследования показали, что иногда это происходит гораздо быстрее: в результате прилипания молекул диоксида серы к частицам пепла происходит химическая реакция, ускоряющая преобразование вулканических газов в атмосфере. Учёные пришли к выводу, что теоретически частицы пепла, в течение длительного времени сохраняющиеся в воздухе, способны разрушать озоновый слой, затемнять Землю и способствовать охлаждению планеты после извержения вулкана,
Ранее NEWS.ru писал о том, что супервулкан Йеллоустонского национального парка, питающий множество гейзеров и грязевых пятен, постепенно теряет силу. По мнению учёных, последние извержения, произошедшие около 9 млн лет назад, доказывают — катаклизмы происходят каждые 500 тысяч лет.
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