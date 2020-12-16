Учёные рассказали об опасности ношения использованной маски

Учёные из Калифорнийского баптистского университета и Массачусетского университета Лоуэлла пришли к выводу, что ношение использованной медицинской маски во время пандемии COVID-19 может быть опаснее, чем полный отказ от защитного аксессуара.
Исследователи установили, что маски влияют на воздушный поток возле лица, делая организм более восприимчивым к попаданию частиц, а грязная маска уже не может успешно отфильтровывать мельчайшие капли. Как
При исследовании свойств индивидуальной защиты использовалась компьютерная модель человека с трёхслойной хирургической маской. Симуляция показала, как миниатюрные капли из воздуха оседают на лице, в верхних дыхательных путях, а затем попадают в лёгкие. Результаты моделирования свидетельствуют, что использованная маска приносит больше вреда, чем пользы.
Ранее американские учёные впервые выявили новую коронавирусную инфекцию у дикого животного — переносчиком заболевания стала норка, пойманная в штате Юта, сообщал NEWS.ru. Национальные ветеринарные службы США и международное общество по борьбе с инфекционными заболеваниями отметили, что заражённая норка пока что является единственным переносчиком COVID-19. У других диких животных тест на коронавирус показал отрицательный результат.