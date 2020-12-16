Учёные рассказали об опасности ношения использованной маски

https://static.news.ru/photo/7b47ea0a-3fcb-11eb-b0a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из Калифорнийского баптистского университета и Массачусетского университета Лоуэлла пришли к выводу, что ношение использованной медицинской маски во время пандемии COVID-19 может быть опаснее, чем полный отказ от защитного аксессуара.

Исследователи установили, что маски влияют на воздушный поток возле лица, делая организм более восприимчивым к попаданию частиц, а грязная маска уже не может успешно отфильтровывать мельчайшие капли. Как пишет журнал Physics of Fluids, учёные констатировали, что использованные маски не могут служить эффективной защитой от частиц размером менее 2,5 микрометра.

При исследовании свойств индивидуальной защиты использовалась компьютерная модель человека с трёхслойной хирургической маской. Симуляция показала, как миниатюрные капли из воздуха оседают на лице, в верхних дыхательных путях, а затем попадают в лёгкие. Результаты моделирования свидетельствуют, что использованная маска приносит больше вреда, чем пользы.

Ранее американские учёные впервые выявили новую коронавирусную инфекцию у дикого животного — переносчиком заболевания стала норка, пойманная в штате Юта, сообщал NEWS.ru. Национальные ветеринарные службы США и международное общество по борьбе с инфекционными заболеваниями отметили, что заражённая норка пока что является единственным переносчиком COVID-19. У других диких животных тест на коронавирус показал отрицательный результат.