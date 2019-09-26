https://static.news.ru/photo/c7ff61f2-e077-11e9-b56e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Деликатный режим стирки использует дополнительный объём воды, чтобы не повредить шёлковые и шерстяные вещи. Из-за этого в канализацию попадает намного больше пластиковых частиц: вместо 800 тысяч во время обычного режима — 1,4 млн во время «бережного».

Проблема микроскопических фрагментов данного материала всерьёз озадачила экологов. Волокна наносят вред морским обитателям, попадая в их организм. Не застрахован от синтетики и человек. Например, во время заваривания чайных пакетиков может образоваться до 12 млрд пластиковых микрочастиц, говорится в журнале Environmental Science & Technology . В среднем же каждый человек на планете ежегодно проглатывает около 40–60 тысяч «кусочков» пластика.

News.ru сообщал, что Российские предприятия — переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за границей. В 2018 году импорт составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее.