Учёные рассказали о способе быстрее выучить иностранный язык

Написание букв от руки значительно увеличивает скорость изучения языка, в том числе иностранного. Об этом говорится в исследовании специалистов Университета Джонса Хопкинса, сообщает Psychological Science.

В эксперименте участвовали 42 человека. Их разделили на три группы. В первой добровольцы писали арабские буквы от руки, во второй набирали заготовленный текст на экране компьютера, а третья группа смотрела обучающие ролики.

Люди учили по одной букве и затем пытались воспроизвести то, что они увидели и услышали. Участников эксперимента проверяли после шести занятий. Оказалось, что добровольцы в первой группе — они писали текст от руки — достигли лучшего знания языка в сравнении с остальными.

Учёные пришли к выводу, что детям очень важно писать буквы от руки, причём выводить ручкой каждую букву. Результатом станет лучшее понимание письменных текстов. Специалисты подчеркнули, что не следует злоупотреблять видеоматериалами в младших классах, которые притормаживают развитие образного мышления.

Ранее учёные из Колледжа оптометрии госуниверситета Нью-Йорка определили, что чтение под разным освещением влияет на восприятие читаемого текста. Оказалось, что при естественном освещении происходит оптимизация зрительной коры головного мозга и текст воспринимается лучше.