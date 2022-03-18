Учёные рассказали о смертельной опасности высокой влажности воздуха

Колумбийских учёные выяснили, что 31,1 градуса температуры воздуха при влажности более 95% — уже критически опасные условия для человека, передаёт Live 24. Для них специалисты используют термин «мокрый градусник», он характерен для стран Ближнего Востока и Северной Америки.

Специалисты считают, что при слишком жаркой температуре и высокой влажности умереть может даже абсолютно здоровый человек. Смерть наступает из-за перегрева тела и нарушения терморегуляции, поскольку при отсутствии потоотделения организм перестает охлаждаться естественным путём, — сообщает издание.

Тем, кто оказался в таком климате, рекомендуется регулировать влажность в помещении кондиционером или вентилятором, а дела перенести на первую половину дня — тогда солнце в менее активной фазе.

Ранее стало известно, что почти половина населения тихоокеанского государства Тувалу переехала в Новую Зеландию из-за последствий глобального потепления. Глава МИД Тувалу Сайон Кофе призвал мировое сообщество задуматься о будущем и напомнил, что от изменения климата больше страдают те страны, которые несут за него наименьшую ответственность. По словам министра, проблему сложно отрицать, если видеть, как родной остров с годами смывается водой.