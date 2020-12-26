Учёные рассказали о проникновении COVID-19 в мозг человека с помощью шипов

https://static.news.ru/photo/9ba93a16-478b-11eb-b95e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус проникает в мозг человек с помощью шипов, в формировании которых ему помогает белок S1. Об этом рассказали учёные Вашингтонского университета в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

Самыми распространёнными симптомами коронавируса, по данным специалистов, являются кашель и одышка, заболевание в большинстве случаев поражает лёгкие. При осложнениях пациентам требуется искусственная вентиляция лёгких. Но в отдельных случаях COVID-19 может приводить и к различным неврологическим симптомам — головным болям, судорогам и даже припадкам. По версии американских учёных, причина подобных осложнений в том, что вирусу удаётся попасть в мозг. При этом механизмы проникновения инфекции в мозг человека пока остаются малоизученными.

Специалистам удалось установить, что гематоэнцефалический барьер — «фильтр» между кровеносной системой и центральной нервной системой — коронавирусу позволяет преодолевать белок S1. При этом учёные отметили неуникальной ситуацию — поведение белка S1 в вирусе SARS-Cov2 напомнило им поведение белка gp120 в вирусе ВИЧ-1. Оба белка представляют собой белки-гликопротеины, выполняющие функции «рук» вируса, с помощью которых они «хватаются» за рецепторы и проникают в клетки.

Таким образом, вирусы преодолевают гематоэнцефалический барьер. Белки S1 и gp120, вероятно, токсичны для тканей мозга человека и могут провоцировать воспалительные процессы. При этом одной из распространённых причин смерти от COVID-19, отмечают учёные, является так называемый цитокиновый штор — неконтролируемое воспаление, приводящее к повреждению собственных тканей организма.

Как сообщал NEWS.ru, южнокорейские учёные определили, что коронавирус способен распространяться в рамах одного многоквартирного дома через вентиляцию. К таким выводам эксперты пришли на основании ряда исследований после того, как жители одного из домов в Сеуле заразились COVID-19, не контактируя друг с другом.