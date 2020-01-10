https://static.news.ru/photo/b9e5448a-33c2-11ea-a7b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: MÃller-Stauffenberg/www.imago-images.de/Global Look Press

Сейчас обстановка на планете во всех отношениях напряжённая. США продолжают обострять бесконечный конфликт на Ближнем Востоке. По всему миру набирают силы националистические настроения. Протесты и демонстрации сотрясают многие государства. По мнению учёных, это начало сценария, который социологи, экономисты и климатологи назвали ужасающим.

И точечные конфликты являются первым признаком того, что мир движется в пучину проблем, и не только политических и социальных, но и климатических, пишет портал Gizmodo.

Моделировать возможные варианты развития событий в сфере климата аналитики начали ещё в 2010 году. Первым делом они приступили к исследованиям общего климата на планете, чтобы сильные мира сего, которые принимают решения, могли лучше понять потенциальные контуры XXI века. Исследователи вывели пять общих социально-экономических путей, и самым страшным оказался третий вариант. Учёные утверждают, что именно по нему мы и идём.

Климатологи занимаются исследованиями по изменению климата уже более 100 лет. Доминирующими факторами, влияющими на него, уже давно стали человек и технологии, которыми он пользуется. Однако объединившие усилия климатологи, социологи, экономисты и политологи создали так называемое смежное моделирование, где учтены все факторы. Результаты их исследований использовались для создания всеобъемлющих концепций глобального общества, чтобы понять, как остановить климатические изменения на планете и наиболее эффективно взаимодействовать странам в этом вопросе.

Энергетический аналитик Berkeley Earth Зик Хаусфатер утверждает, что этот сценарий не даёт ему спать по ночам.

Он предусматривает мир, в котором наши национальные государства гораздо менее стабильны и процветают, — сказал он.

Самым главным его признаком Хаусфатер назвал популизм. По мнению исследователей, сейчас для планеты нет ни одного сценария, в котором общество достигнет параметров Парижского соглашения об ограничении потепления до 2 градусов по Цельсию.

Это станет всего лишь несбыточной мечтой, если государства продолжат свой путь к фрагментации и отсутствию сотрудничества, — пояснил Хаусфатер.

При этом нынешнему миру, раздираемому конфликтами, по мнению учёного, важнее насущные проблемы, а не изменения климата. Хаусфатер предупреждает, что такой подход может привести к «очень тёмным временам для нашей планеты».

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Европы провели исследование над попугаями. В результате эксперимента им удалось выяснить, что птицы породы жако склонны к альтруизму.