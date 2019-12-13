Американские психологи из Канзасского университета выяснили, что действие сахара похоже на действие алкоголя — в больших дозах он только ухудшает психологическое состояние.
Результаты исследования
Одной из характерных черт наступающей зимой депрессии является жажда углеводов. А в предновогодний период люди к тому же постоянно сталкиваются с праздничными сладостями. Сладости действуют как наркотик. Они дают немедленный эффект повышения настроения, но в больших дозах могут иметь пагубные последствия ухудшения самочувствия, усиления внутреннего воспаления и увеличения веса, — приводятся в пресс-релизе университета слова Стивена Иларди, одного из авторов статьи.
Ранее специалисты из отдела экологической медицины в Northwell Health в Нью-Йорке назвали самые опасные элементы, которые могут входить в состав игрушек и новогодних украшений. По словам экспертов, в 2014 году в 13% процентах праздничных атрибутов нормы допустимости свинца превышали порог в несколько раз. Учёные отмечают, что наибольшую опасность представляли товары из интернет-магазинов. Там чаще можно встретить изделия, в производстве которых использовался свинец.
Также исследователи говорят о высокой опасности упаковочных товаров, так как их обрабатывают химическими веществами. Помимо свинца и упаковки вред могут нанести электронные игрушки. Проглатывание детьми батареек из них может привести к ожогам желудка и пищевода, писал NEWS.ru.
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