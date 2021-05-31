Учёные рассказали, может ли индийский штамм коронавируса вызвать эпидемию

https://static.news.ru/photo/e92b2198-c259-11eb-aad4-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские учёные государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали заявление об индийском штамме коронавируса. По их словам, штамм не станет причиной новой пандемии или эпидемии, пишет ТАСС.

Поводом послужило предупреждение сингапурского учёного, который считает, что индийский штамм COVID-19 становится доминирующим в мире и может вызвать более серьёзную пандемию. По его словам, штамм распространяется с пугающей скоростью.

Однако, в «Векторе» уверены, что в России нет никаких предпосылок того, что может возникнуть эпидемия индийского штамма.

Принимаемые в России комплексные санитарно-эпидемиологические меры, включая использование вакцин, характеризуются эффективностью не только в отношении исходного штамма, но и в отношении новых разновидностей вируса, — приводит издание слова представителей центра.

Как сообщалось ранее, во Вьетнаме учёные выявили новый вариант коронавируса с характеристиками британского и индийского штаммов. Гибридный штамм уже признали более заразным, с высокой степенью распространения по воздуху.