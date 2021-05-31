Учёные рассказали, может ли индийский штамм коронавируса вызвать эпидемию

Российские учёные государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали заявление об индийском штамме коронавируса. По их словам, штамм не станет причиной новой пандемии или эпидемии, пишет ТАСС.
Поводом
Однако, в «Векторе» уверены, что в России нет никаких предпосылок того, что может возникнуть эпидемия индийского штамма.
Принимаемые в России комплексные санитарно-эпидемиологические меры, включая использование вакцин, характеризуются эффективностью не только в отношении исходного штамма, но и в отношении новых разновидностей вируса, — приводит издание слова представителей центра.
Как сообщалось ранее, во Вьетнаме учёные выявили новый вариант коронавируса с характеристиками британского и индийского штаммов. Гибридный штамм уже признали более заразным, с высокой степенью распространения по воздуху.