Учёные определили срок возвращения коронавируса

https://static.news.ru/photo/b5f97aac-7eff-11ea-8504-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время уровень иммунитета, приобретённый к коронавирусу в популяции, неизвестен, поэтому вероятно, что людям потребуются повторные периоды всеобщей самоизоляции. Ориентировочно это может произойти в 2022 году.

С таким прогнозом выступили американские учёные из Гарвардского университета. Эксперты использовали за основу компьютерную модель, с помощью которой рассмотрели варианты распространения коронавируса на ближайшие пять лет.

По мнению научных сотрудников Гарвардского университета, однократная блокировка едва ли способна остановить COVID-19.

Мы обнаружили, что одноразовые меры социального дистанцирования, вероятно, будут недостаточными для поддержания заболеваемости SARS-CoV-2 в пределах возможностей интенсивной терапии в США, — сообщается в работе, опубликованной в журнале Science.

Также учёные отметили негативные стороны чрезмерной изоляции, из-за которой, по их словам, тяжелее формируется иммунитет в популяции.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты американского Университета Цинциннати заявляют, что ключевым показателем коронавируса, отличающим его от простуды, является потеря обоняния.