Учёные рассказали, когда и почему начнётся третья волна коронавируса

https://static.news.ru/photo/d7588508-6b8a-11eb-8abc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая волна пандемии коронавируса наберёт силу к началу лета. К такому выводу пришла международная группа учёных из США и Франции. По их мнению, она будет связана с развитием новых, более заразных штаммов COVID.

Свою позицию специалисты сформировали, изучив различные варианты сценариев развития эпидемии в 2021 году. Авторы исследования отмечают, что несмотря на то что возбудитель вируса уже неплохо изучен, остаётся значительная неопределённость в сроках и интенсивности будущих волн. Всё потому, что нет единых оценок заразности вновь появляющихся штаммов, а степень эффективности ныне существующих вакцин против этих новых разновидностей доподлинно неизвестна, передаёт РИА Новости.

Тем не менее результаты моделирования показали, что при всех возможных сценариях главные факторы, позволяющие существенно снизить смертность, — это быстрая вакцинация и раннее введение режима изоляции.

Подобный комплекс мер страны мира вводили на фоне первой волны COVID-19. Тогда социальные ограничения помогли контролировать передачу вируса, но без вакцин их было недостаточно для предотвращения повторных волн. На этот раз, считают учёные, надежда есть, если разработанные препараты окажутся эффективными в борьбе с мутациями коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что число заразившихся COVID-19 в России за всё время пандемии превысило, по официальным данным, 4 млн человек.