Учёные рассказали, когда и почему начнётся третья волна коронавируса

Новая волна пандемии коронавируса наберёт силу к началу лета. К такому выводу пришла международная группа учёных из США и Франции. По их мнению, она будет связана с развитием новых, более заразных штаммов COVID.
Свою позицию специалисты сформировали, изучив различные варианты сценариев развития эпидемии в 2021 году. Авторы исследования отмечают, что несмотря на то что возбудитель вируса уже неплохо изучен, остаётся значительная неопределённость в сроках и интенсивности будущих волн. Всё потому, что нет единых оценок заразности вновь появляющихся штаммов, а степень эффективности ныне существующих вакцин против этих новых разновидностей доподлинно неизвестна,
Тем не менее результаты моделирования показали, что при всех возможных сценариях главные факторы, позволяющие существенно снизить смертность, — это быстрая вакцинация и раннее введение режима изоляции.
Подобный комплекс мер страны мира вводили на фоне первой волны COVID-19. Тогда социальные ограничения помогли контролировать передачу вируса, но без вакцин их было недостаточно для предотвращения повторных волн. На этот раз, считают учёные, надежда есть, если разработанные препараты окажутся эффективными в борьбе с мутациями коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что число заразившихся COVID-19 в России за всё время пандемии превысило, по официальным данным, 4 млн человек.