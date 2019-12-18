https://static.news.ru/photo/7ac14b9a-21a3-11ea-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследователи из университета Ридинга нашли способ приучить детей к употреблению овощей.

По словам автора работы доктора Натали Масенто, любовь к растительной пище можно привить с помощью демонстрации картинок с ней.

Теория пищевого сходства с помощью книжек с картинками широко распространена и принята в научном мире, — отметила она.

В ходе исследований были разработаны 24 электронные книги с описанием, какой путь овощи проделывают, чтобы попасть на тарелки.

Эксперименты с участием 127 детей от 21 до 24 месяцев показали, что ежедневное просматривание картинок с фруктами и овощами на протяжении двух недель значительно увеличивало желание малышей попробовать растительную пищу, передаёт The Daily Mail.

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