Исследователи из университета Ридинга нашли способ приучить детей к употреблению овощей.
По словам автора работы доктора Натали Масенто, любовь к растительной пище можно привить с помощью демонстрации картинок с ней.
Теория пищевого сходства с помощью книжек с картинками широко распространена и принята в научном мире, — отметила она.
В ходе исследований были разработаны 24 электронные книги с описанием, какой путь овощи проделывают, чтобы попасть на тарелки.
Эксперименты с участием 127 детей от 21 до 24 месяцев показали, что ежедневное просматривание картинок с фруктами и овощами на протяжении двух недель значительно увеличивало желание малышей попробовать растительную пищу,
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