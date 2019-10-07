https://static.news.ru/photo/107cae9c-e917-11e9-a30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

Команда учёных из разных стран смогла изучить древнеримские свитки, найденные в Геркулануме. Они обнаружили примерно 150 новых слов.

Для этого артефакт просканировали в инфракрасном диапазоне, передаёт « Ридус ». Таким образом эксперты смогли прочитать части текста, совпавшего с имеющейся копией. При этом были обнаружены ошибки, сделанные при перенесении информации в XVIII веке.

Свитки были частью библиотеки города Геркуланум и пострадали при извержении Везувия. В 1752 году их нашли археологи. Кроме того, им был принесён ущерб при транспортировке: папирус приклеили на картон, предварительно скопировав текст с обратной стороны.

Ранее News.ru писал, что члены археологической миссии нашли в окрестностях некрополя Саккара рядом с Каиром гробницы с мумифицированными животными. Всего было обнаружено три захоронения эпохи Нового царства и четыре, относящихся к Древнему царству.