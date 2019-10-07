Команда учёных из разных стран смогла изучить древнеримские свитки, найденные в Геркулануме. Они обнаружили примерно 150 новых слов.
Для этого артефакт просканировали в инфракрасном диапазоне, передаёт «
Свитки были частью библиотеки города Геркуланум и пострадали при извержении Везувия. В 1752 году их нашли археологи. Кроме того, им был принесён ущерб при транспортировке: папирус приклеили на картон, предварительно скопировав текст с обратной стороны.
Ранее News.ru писал, что члены археологической миссии нашли в окрестностях некрополя Саккара рядом с Каиром гробницы с мумифицированными животными. Всего было обнаружено три захоронения эпохи Нового царства и четыре, относящихся к Древнему царству.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен