Загадку внутреннего ядра Земли раскрыли в США

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Учёные из Техасского университета раскрыли загадку формирования земного ядра, окружённого оболочкой из расплавленного железа. Оказалось, что теплопроводность железа допускает остывание центра Земли не менее 1–1,3 млрд лет назад.

Об этом говорится в статье, опубликованной журналом Physical Review Letters. В ходе эксперимента исследователи изучили теплопроводность железа при давлении и температуре, которые характерны для ядра. Это дало возможность оценить количество тепла, идущего от внешнего ядра к внутренней мантии. Оказалось, что давление в ядре Земли колеблется от 135 до 330 гигапаскалей от внешней границы до границы внутреннего ядра, а температура достигает 3,7–4,7 тысячи градусов Цельсия.

Теплопроводность железа в подобных условиях играет заметную роль при остывании и кристаллизации внутреннего ядра. По мнению специалистов, отток тепла соответствует верхней границе времени остывания ядра, которая составляет более миллиарда лет назад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британские и датские учёные объяснили, чем вызвано смещение Северного магнитного полюса Земли. Оказалось, что решающую роль в этом процессе играет «противостояние» двух магнитных аномалий, одна из которых располагается под Северной Канадой, а другая — под сибирским шельфом. О постоянном смещении магнитного полюса было известно и раньше, но причина, приводящая его в движение, оставалась загадкой.