Учёные раскрыли новую причину возникновения деменции

Деменция и хроническая энцефалопатия могут развиться в результате занятий контактными видами спорта, когда атлеты регулярно получают удары по голове. К такому выводу пришли учёные из Бостонского университета в США. О результатах их исследований пишет журнал Neurology.

Группа исследователей изучила маркеры порвреждения мозга, которые носят название «гиперинтенсивность белого вещества». Она проявляется в виде ярких пятен на снимках мозга. Учёным удалось проследить взаимосвязь между числом пятен гиперинтенсивности и проявлениями заболеваний мелких сосудов и другими индикаторами, подтверждающими повреждение белого вещества к моменту вскрытия.

Эксперты сравнили данные вскрытия и МРТ людей, занимавшихся травмоопасной деятельностью. Оказалось, что около 90% этих людей при жизни были игроками в американский футбол. Оставшиеся занимались обычным футболом и являлись ветеранами армии. Многие из них страдали деменцией, у 71% была выявлена хроническая травматическая энцефалопатия.

Деменцией называется приобретённое слабоумие, характеризующееся снижением познавательной деятельности с утратой части ранее усвеонных знаний и большинства навыков. Чаще всего встречается у престарелых. Каждый год в мире диагностируют порядка 10 млн новых случаев деменции.

Ранее исследование учёных Королевского колледжа Лондона показало, что долгосрочное потребление двух литров пива или вина в неделю может привести к развитию деменции. По словам специалистов, такое количество алкоголя вдвое увеличивает вероятность возникновения проблем с кратковременной памятью и пространственным восприятием.