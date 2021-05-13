Учёные раскрыли, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей

У переболевших COVID-19 средняя продолжительность жизни сокращается на 1,5-2 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По словам биолога, коронавирус — системное заболевание, которым
А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5-2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса, — сказала Баранова.
По словам специалиста, подобные выводы делаются на основании статистики по США, однако, по личным предположениям биолога, в РФ данные по сокращению жизни не будут сильно отличаться.
Ранее Анча Баранова предположила, что в ближайшие два месяца уровень заболеваемости коронавирусом в России будет зависеть от погоды. В случае, если летом погода будет жаркой и сухой, то передача вируса от человека к человеку снизится, удастся избежать всплеска заболеваемости. В случае, если будут идти дожди, люди начнут собираться коллективно по домам или в больших помещениях, это будет способствовать активному распространению коронавируса.