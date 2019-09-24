https://static.news.ru/photo/ce22be56-df07-11e9-90b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные Российской академии наук (РАН) и Московского физико-технического института (МФТИ) продвинулись в создании альтернативы экологически опасным из-за содержания ртути лампам. Они придумали, как можно сделать дешёвые, долговечные и эффективные светильники с автокатодом.

Такой технологии нет больше нигде в мире, — утверждает профессор МФТИ Евгений Шешин.

По его словам, чтобы катодолюминесцентная лампа ярко светила, необходимо «бомбардировать люминофор мощным потоком электронов». Лучше всего «сделать катод похожим на своеобразного ёжика, с миллионом мельчайших иголок, которые испускают электроны», однако «металл для такого ёжика не подходит», пишет « Российская газета ».

По словам Шешина, из-за отсутствия технологий катоды пытаются изготавливать из углерода, однако эта методика оказалась с множеством своих подводных камней.

В российском методе, как отмечают исследователи, заложено несколько ноу-хау, позволивших создать долговечную, надёжную и недорогую структуру углерода, дающую сильную освещённость.

Как писал News.ru, ранее российские физики объявили, что создали лампочку, которая якобы обладает не достижимыми никем в мире характеристиками надёжности и долговечности.