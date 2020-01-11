Международная команда физиков смогла в реальном времени наблюдать за реакцией, происходящей в гелии. Об этом сообщает журнал Nature Communications.
После возбуждения атомов гелия глубоким ультрафиолетовым излучением возникли возможности для детального изучения фундаментальных свойств вещества. Команда учёных из Фрайбургского и Орхусского университетов совместно с коллегами из Италии и США смогла выделить три элементарных этапа реакции.
Впервые нам удалось проследить процессы в сверхтекучем гелии. Полученные результаты помогают понять, как наночастицы взаимодействуют с энергетическим излучением, — сообщил автор исследования, профессор Орхусского университета Марсель Мудрич.
Как ранее писал NEWS.ru, учёные из Аргоннской национальной лаборатории (ANL) впервые проследили за тем, как радиация расщепляет молекулы воды.
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