https://static.news.ru/photo/9991e654-3541-11ea-a67c-fa163e074e61_660.jpg Орхусский университет Фото: Aarhus University/facebook.com

Международная команда физиков смогла в реальном времени наблюдать за реакцией, происходящей в гелии. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

После возбуждения атомов гелия глубоким ультрафиолетовым излучением возникли возможности для детального изучения фундаментальных свойств вещества. Команда учёных из Фрайбургского и Орхусского университетов совместно с коллегами из Италии и США смогла выделить три элементарных этапа реакции.

Впервые нам удалось проследить процессы в сверхтекучем гелии. Полученные результаты помогают понять, как наночастицы взаимодействуют с энергетическим излучением, — сообщил автор исследования, профессор Орхусского университета Марсель Мудрич.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из Аргоннской национальной лаборатории (ANL) впервые проследили за тем, как радиация расщепляет молекулы воды.