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Новозеландские учёные призывают жителей планеты отказаться от блёсток. По их мнению, использование глиттера может привести к экологической катастрофе.

Большинство морских животных принимает блестящие частички пластика за пищу и съедает, считают исследователи. Также отмечается, что блёстки составляют около 92% от всех пластиковых изделий, которые плавают в морях и океанах. Животные, поедающие их, вредят своей печени — это приводит к быстрому вымиранию некоторых видов.

Также отмечается, что глиттер делают из полиэтилентерефталата, а его блестящий слой состоит из алюминия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидеры G20 договорились решить проблему загрязнения Мирового океана.