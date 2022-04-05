Учёные призвали изменить способ сбора плодов для улучшения экологии

Изменение способа сбора фруктов с плодовых пальм может улучшить экологию лесов Амазонии, «лёгких» нашей планеты. Речь идёт о пальме Mauritia flexuosa, также называемой «древом жизни». Её плоды широко используются в приготовлении пищи и напитков, а также являются важной частью экономики Северного Перу, пишут argumenti.ru.

Международная исследовательская группа, возглавляемая Университетом Лидса и Перуанским научно-исследовательским институтом Амазонки, провела исследование, которое показало, что вырубка женских пальм, дающих урожай, вдвое сократила производство плодов, а также негативно повлияла на экосистему лесов Амазонии.

Учёные отметили, что в тех местах, где местные жители практикуют альтернативный метод сбора урожая — лазание по деревьям, — деревьев этого вида произрастает значительно больше. По их данным, этим пальмам требуется порядка 10 лет, чтобы вырасти до 40 метров в высоту и достичь зрелости.

Исследователи подчеркнули, что помимо экономической выгоды от сбора плодов, увеличение площади неповреждённых лесов Mauritia flexuosa также благотворно повлияет на экологию региона и всей планеты в целом. Сохранение тропических лесов Амазонки имеет решающее значение для сокращения количества парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу.

Ранее учёные сообщали, что изменение климата, вырубка лесов и пожары могут привести к высыханию самого большого в мире тропического леса Амазонии, в состав которого входит 16 тысяч отдельных видов растений. Средняя температура воздуха в этом лесу за последние 100 лет повысилась на 1–1,5 °С, а сухой сезон в некоторых районах длится уже не четыре, а целых пять месяцев.

Смерть амазонских джунглей затронет не только миллионы людей и животных, обитающих в этом регионе. Миллиарды тонн углекислого газа будут выбрасываться в атмосферу. Резко уменьшится количество осадков в центральной и южной частях Южной Америки, изменится в целом климат региона.