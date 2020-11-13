Учёные признали опасным курение вейпа во время пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/cc7747fc-2727-11eb-8da1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты медицинской школы Стэнфордского университета заявили, что систематическое курение вейпа может быть опасным во время пандемии коронавируса.

Учёные проанализировали сведения о населении США, полученные во время пандемии в ходе опроса, участниками которого стали 4,3 тысячи человек в возрасте от 13 до 24 лет. Каждый второй сообщил, что курит. Изучив полученную информацию, исследователи выяснили, что у любителей вейпинга не только повышен риск заражения, но и в пять раз выше шанс, что симптомы COVID-19 будут более тяжёлыми.

Также специалисты обнаружили свидетельства того, что вейперы в пять — семь раз чаще заболевали по сравнению с теми, кто не курит электронные сигареты. Один из авторов работы, профессор педиатрии Стэндфордского университета доктор Бонни Халперн-Фелшер подчеркнула, что молодые люди могут подвергнуться «немедленному риску заражения» в связи с повреждением лёгких.

По словам учёных, что риск инфицирования возрастает по ряду причин. Так, электронные сигареты влияют на иммунную систему и плохо отражаются на лёгких. Кроме того, выдыхаемые аэрозольные частицы могут нести в себе коронавирус и заразить окружающих, передаёт The National Interest.

Ранее NEWS.ru писал, что член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов прокомментировал вывод британских учёных о зависимости тяжести коронавируса от витамина D.