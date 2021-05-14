Учёные придумали, как вычислять собачье мясо в пище

https://static.news.ru/photo/75e87ce0-b4d4-11eb-b740-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Тайские учёные создали тест, который способен вычислить, нет ли в пище собачьего, кошачьего, крысиного, обезьяньего или свиного мяса. Для получения результата требуется три часа, говорится на сайте Университета Чулалонгкорна, где разработали новинку.

Технологию придумали для мусульман, которым важно не употреблять свинину и мясо хищных животных. Однако она будет полезна и другим людям, уверены исследователи.

Текст представляет из себя полоски нитроцеллюлозы, на которых размещается капля раствора с едой. В течение трёх часов она меняет цвет, если в пище есть следы запрещённого мяса.

Авторы отметили, что для получения аналогичного результата в лаборатории требуется от одного до пяти рабочих дней.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, что оптимальный вариант приготовления мяса, который не повредит желудочно-кишечному тракту человека, — паровая котлета. По её словам, измельчение — это наиболее правильный способ переработки мяса. При употреблении котлеты желудку не требуется больших усилий для её переваривания, выработки большого количества ферментов, как при расщеплении цельного куска.