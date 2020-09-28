Учёные придумали, как лечить рак без лекарств

https://static.news.ru/photo/9deb4e84-0223-11eb-bd27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denis Meyer/imagebroker.com/Global Look Press

Учёные разработали экспериментальный способ лечения онкологических заболеваний, дающий возможность побудить раковые клетки самоуничтожаться при помощи системы по типу троянского коня.

По данным ToDay News Ufa, основной принцип, по которому работает новый метод, заключается в использовании наночастиц, покрытых аминокислотой, L-фенилаланином. Это вещество напрямую влияет на развитие и рост раковых клеток. Организм эту аминокислоту вырабатывать не может, но способен усваивать из мяса и молочных продуктов.

Эксперименты на мышах показали, что злокачественные клетки воспринимают имитатор этой аминокислоты как дружественную себе аминокислоту. На самом деле этот имитатор заставляет эти клетки самоустраняться. Для активации этого «режима» должна быть ускорена выработка активных форм кислорода. Согласно выводам учёных, этого процесса достаточно, чтобы раковые клетки были уничтожены без вреда для здоровья.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущий Владимир Познер рассказал, как дважды излечился от онкологического заболевания. При этом в первый раз от рака удалось избавиться быстро и довольно легко, а во второй пришлось обойти много врачей, прежде чем решиться на операцию, поделился воспоминаниями он.