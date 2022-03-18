Учёные придумали, как эффективнее утилизировать радиоактивные вещества

Учёные из Дальневосточного федерального университета и Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Белоруссии изобрели способ более эффективно перерабатывать и утилизировать опасные радионуклиды, сообщает argumenti.ru. Их планируется перерабатывать в специальную керамику, отмечает пресс-служба Минобрнауки России.

Предложенная учёными технология основана на создании сорбентов, которые эффективно концентрируют в своем объёме радионуклиды из растворов. А затем с помощью специального способа разогрева достигается образование твёрдого материала — керамики, — сообщает издание.

Керамика позволит либо безопасно захоронить отходы, либо использовать их как источники ионизирующего излучения. Это возможно в космической отрасли, а также в медицине и промышленности.

Ранее власти Украины заявили, что после того как потеряли контроль над Чернобыльской АЭС, больше не могут гарантировать выполнения своих обязательств в полном объёме по соглашению с МАГАТЭ. Речь идёт о проверках того, что ядерные вещества в государстве не используются в военных целях. Станция же была взята под контроль российскими военными в рамках проведения спецоперации.