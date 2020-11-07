Учёные предупредили об опасности новой пандемии

Американские учёные обнаружили, что смертельно опасный вирус Нипах более распространён, чем считалось ранее. Кроме того, патоген всё чаще передаётся человеку от летучих мышей.
Нипах — зоонозное заболевание, вспышки которого отмечаются в густонаселённых районах Индии и Бангладеш. Как правило, вирус передаётся при употреблении в пищу фруктов, на которые попала слюна животных. Сейчас нет ни вакцины, ни лекарств от этого заболевания, чей уровень летальности достигает 90%.
Как
Если это окажется правдой, результатом может стать широко распространенная вспышка смертельной болезни, — подчеркнул руководитель научной группы Джонатан Эпштейн.
Учёные указывают, что количество случаев Нипах может недооцениваться, так как симптомы похожи на другие заболевания, в частности, на малярию.
Ранее NEWS.ru писал об исследовании, установившем причины резистентности летучих мышей к смертельным вирусам.