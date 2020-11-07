Учёные предупредили об опасности новой пандемии

https://static.news.ru/photo/d4bd2492-21d0-11eb-9415-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sumit Sanyal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские учёные обнаружили, что смертельно опасный вирус Нипах более распространён, чем считалось ранее. Кроме того, патоген всё чаще передаётся человеку от летучих мышей.

Нипах — зоонозное заболевание, вспышки которого отмечаются в густонаселённых районах Индии и Бангладеш. Как правило, вирус передаётся при употреблении в пищу фруктов, на которые попала слюна животных. Сейчас нет ни вакцины, ни лекарств от этого заболевания, чей уровень летальности достигает 90%.

Как передаёт Express, учёные обратили внимание, что вспышки участились в районах, где не растут фрукты, чаще всего участвующие в процессе заражения. Специалисты отмечают, что в отличие от коронавируса нового типа вирус Нипах не так легко передаётся от человека к человеку, но в организмах летучих мышей уже мог развиться мутировавший штамм.

Если это окажется правдой, результатом может стать широко распространенная вспышка смертельной болезни, — подчеркнул руководитель научной группы Джонатан Эпштейн.

Учёные указывают, что количество случаев Нипах может недооцениваться, так как симптомы похожи на другие заболевания, в частности, на малярию.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании, установившем причины резистентности летучих мышей к смертельным вирусам.