Учёные предсказали на Земле катастрофу пострашнее коронавируса

Учёные обратились с петицией к странам — участницам конференции по изменению климата (СОР26), которая пройдёт в шотландском Глазго. Они предупредили, что Землю ждёт катастрофа пострашнее пандемии коронавируса, это повышение температуры на планете, сообщает Phys.org.

Это станет серьёзным вызовом для здоровья людей, а последствия будут куда хуже, чем при пандемии, охватившей сейчас весь мир. Учёные считают, что загрязнение воздуха в результате сжигания ископаемого топлива приводит к преждевременной смерти более семи миллионов человек каждый год. Только в этом году, говорится в петиции, в Китае, Пакистане, Индии, Вьетнаме, Германии, Канаде и Бельгии произошли настолько крупные катаклизмы, что они уже нанесли вред населению.

Также учёные предупреждают о росте заболеваемости на планете из-за некачественных пищи, воды и воздуха. По прогнозам специалистов, температур на Земле в текущем столетии повысится на 2,7–3,1 градуса по Цельсию при норме в 1,5 градуса. И чтобы избежать климатической катастрофы, необходимо финансировать развитие чистой энергии, а также сократить выбросы парниковых газов.

В план по борьбе с изменением климата должны войти меры и по улучшению здоровья населения, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что объёмы выбросов парниковых газов, которые считаются главной причиной катастрофических изменений глобального климата, резко выросли в 2021 году по сравнению с прошлым годом. Основными источниками эмиссии углекислоты вновь стали те самые страны, правительства которых громче всех бьют тревогу по поводу грядущей тепловой смерти человечества.