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Группа учёных из Нидерландов, Дании и Великобритании представила концепцию строительства зданий и инфраструктуры из живых грибов. По их задумке, созданные объекты будут сами себя восстанавливать и иметь возможность меняться и приспосабливаться.

Их видение будущего строительного материала пока чисто умозрительное, оно изложено в статье, опубликованной на сайте Корнеллского университета.

Мы предлагаем разработать структурный субстрат с использованием живого грибкового мицелия. Грибковые здания будут самостоятельно расти, строить и ремонтировать себя. Грибковые материалы могут обладать широким разнообразием механических свойств — от пенообразных до древесно-полимерных и эластомерных, — говорится в статье.

Также команда работает в направлении создания грибковых проводов. Если их задумка осуществится, то такие провода будут самовосстанавливающимися.

Ранее NASA представило проект использования грибов на Луне. Это, по мнению авторов идеи, поможет создать среду обитания для людей за пределами Земли. В качестве основного строительного материала учёные предлагают использовать мицелий — грибницу, которая будет крепиться к жёсткому каркасу из синтетических материалов. Также мицелий на Луне способен помочь в освещении, очистке воды, регуляции режима влажности и «самопочинки», писал NEWS.ru.