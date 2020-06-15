Учёные предложили метод исследования рака мозга за 10 минут

Российские учёные предложили новый способ исследования одной из самых агрессивных форм рака мозга — глиобластомы, который занимает всего 10 минут.
Опухоль имеет сложное строение, в различных её зонах клетки отличаются по своим свойствам и реакции на медицинские препараты. Для того чтобы определить тип клеток, преобладающий у конкретного пациента в данное время и подобрать наиболее эффективную терапию, необходима как можно более полная информаций о строении опухоли.
Для её получения учёные предлагают исследовать глиобластому с помощью метода масс-спектрометрии вторичных ионов (ToF-SIMS). Образец облучается сфокусированным пучком первичных ионов висмута, проводится анализ образующихся при этом вторичных ионов, в ходе которого определяется элементный, изотопный или молекулярный состав.
По словам авторов метода, после его усовершенствования специалисты смогут быстро выявлять границы новообразования прямо во время оперативного вмешательства,
Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные нашли новый способ лечения рака мозга — с помощью наночастиц оксида цезия с кристаллическими дефектами.
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