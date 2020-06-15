Учёные предложили метод исследования рака мозга за 10 минут

https://static.news.ru/photo/70c82878-af1c-11ea-9431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Godnik/moodboard/Global Look Press

Российские учёные предложили новый способ исследования одной из самых агрессивных форм рака мозга — глиобластомы, который занимает всего 10 минут.

Опухоль имеет сложное строение, в различных её зонах клетки отличаются по своим свойствам и реакции на медицинские препараты. Для того чтобы определить тип клеток, преобладающий у конкретного пациента в данное время и подобрать наиболее эффективную терапию, необходима как можно более полная информаций о строении опухоли.

Для её получения учёные предлагают исследовать глиобластому с помощью метода масс-спектрометрии вторичных ионов (ToF-SIMS). Образец облучается сфокусированным пучком первичных ионов висмута, проводится анализ образующихся при этом вторичных ионов, в ходе которого определяется элементный, изотопный или молекулярный состав.

По словам авторов метода, после его усовершенствования специалисты смогут быстро выявлять границы новообразования прямо во время оперативного вмешательства, сообщает издание Molecular & Cellular Proteomic.

Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные нашли новый способ лечения рака мозга — с помощью наночастиц оксида цезия с кристаллическими дефектами.