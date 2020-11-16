Учёные: потепление заставит клещей переключиться с собак на людей

https://static.news.ru/photo/ba8bfc52-2828-11eb-92e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: H. Bellmann/F. Hecker/Global Look Press

Американские учёные выяснили, что дальнейший рост температуры воздуха на Земле приведёт к тому, что клещи, поражающие собак, начнут в два-три раза чаще селиться на телах людей.

Ветеринар из Калифорнийского университета в Дэвисе Лаура Бакус рассказала, что при повышении температуры с 23 до 37 градусов Цельсия клещи, разносящие внутри клеточного паразита риккетсия, начинают кусать людей примерно в 2,5 раза чаще, чем собак. Риккетсии являются основным переносчиком пятнистой лихорадки Скалистых гор.

Это означает, что число случаев развития этой болезни может резко вырасти в ближайшие годы во время волн жары и просто жаркой погоды, — цитирует специалиста ТАСС.

Учёные давно связывают глобальное потепление с ростом активности паразитов. Ещё в 2013 году экологи зафиксировали увеличение численности клещей в российских лесах, а океанологи нашли признаки того, что рост морских температур увеличивает численность червей, паразитирующих на рыбах. Бакус и её коллеги изучали влияние температурного режима на коричневых собачьих клещей.

В обычных условиях это насекомое крайне редко нападает на людей, однако в последние годы такие случаи участились. Пятнистая лихорадка Скалистых гор за последние 20 лет стала встречаться в десятки раз чаще, чем прежде.

Бакус и её команда соорудили специальную клетку для эксперимента, которая соединялась воздуховодами с двумя помещениями, где находились собака и человек. Учёные регулировали температуру в клетке и отмечали влияние изменений на поведение находящихся внутри клещей. При 23 градусах насекомые почти всегда ползли в сторону комнаты с собакой. При повышении температуры до 37 градусов клещи меняли своё поведение. Представители тропического подвида коричневого клеща утратили всякий интерес к четвероногому и начали атаковать исключительно человека. Другие активно двигались в обоих направлениях.

По мнению авторов исследования, результат объясняет резкий рост числа случаев пятнистой лихорадки Скалистых гор. Влияние температуры на паразитов стоит учитывать при профилактике болезней, разносимых кровососущими насекомыми, подытожили Бакус и её коллеги.

Как писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора рассказали, что в некоторых российских городах замечены тропические постельные клопы. Данные насекомые ранее в европейской части РФ не появлялись.